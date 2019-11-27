Наставник МЮ: Мы отлично справились с квалификацией Лиги Европы

Новости спорта:Уле Гуннар Сульшер прокомментировал выступления Манчестер Юнайтед в Лиге Европы.

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о подготовке к матчу 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Астаны". Встреча пройдет в Казахстане 28 ноября.

"Мы отлично справились с квалификацией после четырех игр. У нас есть возможность дать игровое время ребятам, которые в этом нуждаются, таким как Туанзебе, Лингард и Шоу. Мы с нетерпением ждем матч, для меня это фантастическая возможность увидеть этих игроков вместе.

Для наших молодых футболистов будет отлично научиться играть в еврокубковых матчах", — цитирует Сульшера официальный Twitter клуба.