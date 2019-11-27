Звезда Наполи и ПСЖ заявил о завершении карьеры

Новости спорта:Аргентинский нападающий анонсировал уход из футбола.

Эсекьель Лавесси после поединка против Гуанчжоу Эвергранд (1:3) заявил, что завершает карьеру футболиста. Примечательно, что единственный гол своей команды забил именно 34-летний аргентинец.

"Этот матч я запомню надолго, потому что он стал последним в моей карьере. Хочу больше времени уделять детям и семье. Это подходящий момент. Решение принято, уверен в нем почти на 100%", — приводит слова Лавесси beIN Sports.

За свою карьеру аргентинец играл в Наполи (188 матчей, 48 голов), Пари Сен-Жермен (161, 35), Хэбэй Чайна Форчун (74, 34) и Сан Лоренцо (55, 16).

Напомним, летом Лавесси хотел вернуться в Серию А, но Торино отказался от идеи подписания опытного игрока.