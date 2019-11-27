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Михайличенко: С Мальме будем добывать результат

Михайличенко: С Мальме будем добывать результат
21:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:"Динамо" приехало в Швецию играть и побеждать, считает главный тренер.

28 ноября в 5-м туре футбольной Лиги Европы футболисты киевского "Динамо" сыграют в гостях против шведского "Мальме".

За сутки до поединка на предматчевой пресс-конференции главный тренер украинского клуба Алексей Михайличенко отметил, что его команда приехала в Швецию за победой, сообщает Dynamo.kiev.ua.

"Мы приехали играть и побеждать, в нашей группе еще ничего не решено. Нужно добивать результата. Что тревожит? Были рабочие моменты, мы целенаправленно готовились к этой игре. Дай Бог, чтобы было без травм, и нам удалось реализовать задумки в предстоящем поединке. Для нас главная задача - выход из группы. Говорить об окончательной расстановке команд еще рано. Настраиваемся добиться желаемого результата, а потом будем уже подводить итоги", - сказал наставник "Динамо".

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Положение команд в квартете В Лиги Европы: "Копенгаген" (Дания) - 6 очок, "Динамо" - 6, "Мальме" - 5, "Лугано" (Швейцария) - 2.

Поединок "Мальме" - "Динамо" начнется в четверг на 21-тысячном стадионе "Сведбанк Арена" в Мальме в 22.00.

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Лига Европы, Алексей Михайличенко, ФК Мальме, ФК Динамо (Киев).
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