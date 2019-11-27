Барселона - Боруссия Д: Азар в запасе

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Среда, 27.11.2019
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21:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Cоставы команд на матч Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и дортмундской «Боруссии» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 27 ноября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Юмтити, Лангле, Фирпо, Бускетс, де Йонг, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес.

Запасные: Нето, Ваг, Тодибо, Артур, Видаль, Гризманн, Фати.

«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Шульц, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Пищек, Витсель, Вайгль, Брандт, Ройс.

Запасные: Хиц, Загаду, Шмельцер, Дахуд, Гётце, Санчо, Азар.

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Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном, ему будут ассистировать Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный судья — Карим Абед.

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УЕФА, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, ЛЧ.
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