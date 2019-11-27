Скачать
Среда, 27.11.2019
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Барселона - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Барселона - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Песни, драки, фаеры: как живут футбольные фанаты в разных уголках мира (Фото, Видео)
Песни, драки, фаеры: как живут футбольные фанаты в разных уголках мира (Фото, Видео)
Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы
Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы

Зенит вышел на второе место в группе Лиги чемпионов: обзор матча с Лионом

Зенит вышел на второе место в группе Лиги чемпионов: обзор матча с Лионом
22:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Зенит дома обыграл Лион и вышел на второе место в группе.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G петербургский «Зенит» обыграл французский «Лион» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ему ассистировали Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

Счёт был открыт в конце первого тайма. На 42-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, которому ассистировал Дуглас до Сантос. На 84-й минуте преимущество российского клуба увеличил Магомед Оздоев с передачи Юрия Жиркова.

Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Зенит», набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице группы G. «Лион» (7) — на 3-м месте.

В заключительном туре «Зенит» на выезде сыграет с «Бенфикой», «Лион» встретится с «РБ Лейпциг». Матчи состоятся 10 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФК Зенит, Лига Чемпионов, ЛЧ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 1:1 Шахтер: события матча (Видео)
02 Роналду кардинально сменил имидж (Фото)
03 Кадровая чистка: Маркевич выгнал из Черноморца важных футболистов
04 Шахтер набрал очки в Манчестере (Видео)
05 Уайлдер: У Фьюри было только два больших боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь