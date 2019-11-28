Фанаты Мальме подожгли статую Ибрагимовича (Видео)

Болельщики Мальме подожгли статую нападающего Златана Ибрагимовича, которая установлена возле стадиона шведского клуба. Фанаты недовольны решением Златана купить половину акций доли акций клуба-соперника Мальме — Хаммарбю — у компании AEG.
Видео с горящей статуей размещено в Twitter. На нем группа молодых лиц скандирует кричалки и поджигает постамент с фигурой футболиста.
Malmo fans have set fire to the statue outside their ground of Zlatan Ibrahimović after he bought a 50% stake in rivals Hammarby. pic.twitter.com/afSTNEJxNv— AwayDaysBible (@Awaydaysbible_) 27 ноября 2019 г.
Вчера шведский футбольный клуб Хаммарбю на своем сайте сообщил о том, что частично его владельцем стал звездный футболист Златан Ибрагимович. 38-летний швед купил половину доли акций клуба у компании AEG, однако играть за Хаммарбю Ибрагимович не будет.
Нападающий объявил об уходе из Лос-Анджелес Гэлакси две недели назад. Изначально Златан Ибрагимович был настроен продолжить карьеру в Болонье. Швед склонялся к переходу в стан россоблу, поскольку хочет поработать с Синишей Михайловичем. Милан, в свою очередь, готов продать сразу трех футболистов: защитника Рикардо Родригеса, полузащитника Франка Кессье и нападающего Фабио Борини для подписания шведского форварда.
По данным La Gazzetta dello Sport, Милан готов предложить Златану Ибрагимовичу 6 миллионов евро за 18 месяцев. Планировалось, что швед даст свой ответ в ближайшие три недели.
Гэлакси намеревался продлить контракт с Ибрагимовичем еще на один сезон, но стороны не пришли к согласию. Также в подписании Ибрагимовича были заинтересованы австралийский Перт Глори и бразильский Фламенго. Сам швед намекал на возвращение в чемпионат Испании.
В течение карьеры Златан поиграл в составе Мальме, Аяксе, Ювентуса, Интера, Милана, ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Также на его счету 116 матчей и 62 гола в составе сборной Швеции, капитаном которой Ибрагимович был в течение нескольких лет.
За Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович выступал с марта 2018 года. В минувшем сезоне Златан забил 31 гол в 31 матче чемпионата МЛС, также на его счету 8 результативных передач.