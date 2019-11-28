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Фанаты Мальме подожгли статую Ибрагимовича (Видео)

Фанаты Мальме подожгли статую Ибрагимовича (Видео)
07:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Болельщики Мальме подожгли статую нападающего Златана Ибрагимовича, которая установлена возле стадиона шведского клуба.

Болельщики Мальме подожгли статую нападающего Златана Ибрагимовича, которая установлена возле стадиона шведского клуба. Фанаты недовольны решением Златана купить половину акций доли акций клуба-соперника Мальме — Хаммарбю — у компании AEG.

Видео с горящей статуей размещено в Twitter. На нем группа молодых лиц скандирует кричалки и поджигает постамент с фигурой футболиста.

Вчера шведский футбольный клуб Хаммарбю на своем сайте сообщил о том, что частично его владельцем стал звездный футболист Златан Ибрагимович. 38-летний швед купил половину доли акций клуба у компании AEG, однако играть за Хаммарбю Ибрагимович не будет.

Нападающий объявил об уходе из Лос-Анджелес Гэлакси две недели назад. Изначально Златан Ибрагимович был настроен продолжить карьеру в Болонье. Швед склонялся к переходу в стан россоблу, поскольку хочет поработать с Синишей Михайловичем. Милан, в свою очередь, готов продать сразу трех футболистов: защитника Рикардо Родригеса, полузащитника Франка Кессье и нападающего Фабио Борини для подписания шведского форварда.

По данным La Gazzetta dello Sport, Милан готов предложить Златану Ибрагимовичу 6 миллионов евро за 18 месяцев. Планировалось, что швед даст свой ответ в ближайшие три недели.

Гэлакси намеревался продлить контракт с Ибрагимовичем еще на один сезон, но стороны не пришли к согласию. Также в подписании Ибрагимовича были заинтересованы австралийский Перт Глори и бразильский Фламенго. Сам швед намекал на возвращение в чемпионат Испании.

В течение карьеры Златан поиграл в составе Мальме, Аяксе, Ювентуса, Интера, Милана, ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Также на его счету 116 матчей и 62 гола в составе сборной Швеции, капитаном которой Ибрагимович был в течение нескольких лет.

За Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович выступал с марта 2018 года. В минувшем сезоне Златан забил 31 гол в 31 матче чемпионата МЛС, также на его счету 8 результативных передач.

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Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола, ФК Мальме.
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