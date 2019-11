Фанаты Мальме подожгли статую Ибрагимовича (Видео)

Болельщики Мальме подожгли статую нападающего Златана Ибрагимовича, которая установлена возле стадиона шведского клуба. Фанаты недовольны решением Златана купить половину акций доли акций клуба-соперника Мальме — Хаммарбю — у компании AEG.

Видео с горящей статуей размещено в Twitter. На нем группа молодых лиц скандирует кричалки и поджигает постамент с фигурой футболиста.

Malmo fans have set fire to the statue outside their ground of Zlatan Ibrahimović after he bought a 50% stake in rivals Hammarby. pic.twitter.com/afSTNEJxNv