Ференцварош - Эспаньол: слова Реброва накануне матча

Новости спорта:Украинский специалист Сергей Ребров прокомментировал поединок Ференцвароша против Эспаньола в Лиге Европы.

Сегодня «Ференцварош» на своем примет «Эспаньол» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Команда Сергея Реброва сохраняет шансы пройти в еврокубковую весну.

«Есть проблема с тем, что мы не забиваем много голов в Лиге Европы, хотя создаем достаточно моментов. Еврокубки - это другой уровень, здесь нужно иметь максимум концентрации».

«Конечно, хочется порадовать болельщиков, которые заполнят стадион. Нам нужны набранные очки, просто 1 пункта может быть недостаточно, поэтому «Ференцварошу» нужно будет атаковать».

«Нужно помнить о силе «Эспаньола», однако мы отдадим все силы. Это помогает нам, и хорошо, что после 4-х туров мы все еще говорим о выходе из группы», - сказал Ребров.

«Ференцварош» набрал 5 очков и занимает 3-е место. «Эспаньол» лидирует с 10 очками, у «Лудогорца» 6 пунктов, а замыкает группу ЦСКА Москва с 1 баллом.