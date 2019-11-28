Барселона досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Новости спорта:Барселона завоевала досрочную путевку в плей-офф с первого места группы, обыграв Боруссию Д.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 29-й минуте автором забитого мяча стал Луис Суарес, которому ассистировал Лионель Месси. Через несколько минут преимущество каталонского клуба увеличил Месси с передачи Суареса. На 67-й минуте счёт до крупного довёл Антуан Гризманн с паса Месси. Через 10 минут немецкий клуб сократил разрыв в счёте благодаря голу Джейдона Санчо, которому ассистировал Юлиан Брандт.

Барселона — Боруссия Д 3:1

Голы: Суарес, 29, Месси, 33, Гризманн, 67 — Санчо, 77

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Ленгле, Умтити, Фирпо — Ракитич (Видаль, 78), Бускетс, Де Йонг — Месси, Суарес (Ваге, 90+1), Дембеле (Гризманн, 26).

Боруссия Д: Бюрки — Пищек (Загаду, 76), Аканджи, Хуммельс, Шульц (Санчо, 46) — Витсель, Вайгль (Гетце, 85) — Хакими, Брандт, Геррейру — Ройс.

Предупреждения: Месси, Бускетс — Геррейру.

«Барселона», набрав 11 очков, гарантировала себе первое место в турнирной таблице группы F и выход в плей-офф. «Боруссия» (7) — на 3-м месте.