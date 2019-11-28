Месси провел 700 матчей за Барселону: подробная статистика легенды

Новости спорта:Лионель Месси провел свой 700-й матч в составе каталонского клуба.

Форвард Барселоны Лионель Месси провел свой 700-й матч в составе каталонского клуба, сообщает официальный твиттер Блаугранас. Юбилейным для аргентинца стал поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии Д (3:1).

Месси в своем 700-м матче отметился голом и двумя ассистами, доведя общие показатели до 613 голов и 237 ассистов в составе Барселоны.

Барселона набрала 11 очков и гарантировала себе первое место в группе F. В последнем туре 10 декабря команда Эрнесто Вальверде на выезде сыграет против Интера.