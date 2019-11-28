Защитник Динамо - о предстоящей дуэли с Мальме в Лиге Европы

Новости спорта:Защитник сборной Украины и Динамо Киев Виталий Миколенко прокомментировал предстоящий матч против Мальме в Лиге Европы.

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко принял участие в пресс-конференции накануне матча пятого тура группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме".

- Виталий, в первом матче в Киеве "Динамо" имело игровое преимущество, но обыграло "Мальме" с минимальным счетом - 1:0. Просматривали ли вы недавние матчи шведской команды, насколько она изменилась за это время?

- Мы смотрели нашу прошлую игру с "Мальме", а их внутренние матчи в Швеции не просматривали. Будем отталкиваться от нашей предыдущей игры с ними.

- "Мальме" обычно играет в три центральных защитника, и для нас это редкая схема. Насколько тебе, как крайнему защитнику, трудно действовать против команд, которые выставляют трех игроков обороны и по одному латералю на каждом из флангов?

- В последнем матче с нами "Мариуполь" играл с тремя центральными защитниками. Мы довольно неплохо раскрывали оборону, и я надеюсь, что завтра будет так же.

- В матче с "Мариуполем" динамовцы позволяли себе расточительство при реализации моментов, какой была реакция тренерского штаба на это?

- Не буду говорить о реакции, все остается в раздевалке. Но реакция была.