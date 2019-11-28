Форвард Шахтера вошел в историю украинского футбола

Новости спорта:Форвард донецкого Шахтера Даниил Сикан дебютировал в Лиге чемпионов в поединке против Манчестер Сити.

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан в выездном матче с "Манчестер Сити" (1:1) дебютировал в Лиге чемпионов.

Хотя парень вышел в концовке встречи, на 90 минуте, и пробыл на поле неполные 5 минут, все же вошел в историю украинского футбола.

Самые молодые украинские дебютанты ЛЧ:

1. Дмитрий Чигринский ("Шахтер") - 18 лет и 1 месяц

2. Андрей Шевченко ("Динамо") - 18 лет, 1 месяц и 25 дней

3. Артем Кравец ( "Динамо") - 18 лет, 6 месяцев и 9 дней

4. Виталий Лисицкий ( "Динамо") - 18 лет, 6 месяцев и 23 дня

5. Даниил Сикан ("Шахтер") - 18 лет, 7 месяцев и 10 дней

На момент дебюта Даниилу было 18 лет, 7 месяцев и 10 дней. Он попал в топ-5 самых молодых дебютантов ЛЧ между украинцев.

Сикан обошел Виктора Цыганкова, который провел первый матч в ЛЧ в возрасте 18 лет, 9 месяцев и 29 дней.