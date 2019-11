Песни, драки, фаеры: как живут футбольные фанаты в разных уголках мира (Фото, Видео)

Новости спорта:Фанаты - главная составляющая невероятной атмосферы на стадионе.

На сегодняшний день очень много говорят о расизме. Расистские скандалы, конечно, одно из худших проявлений в нынешнем футбола. Совсем недавно расизм коснулся и Украины, он же не умолкает и на стадионах Италии, а сборная Англии вообще собиралась уйти с поля из-за расистских кричалок в матче отбора на Евро-2020 против Болгари. Все это, скорее всего, дело рук тех или иных фанатов или некоторых группировок болельщиков. Однако сегодня мы с вами посмотрим на ультрас с другой стороны. Ведь, футбола без них бы не существовало - сейчас и вы в этом убедитесь!

Почему мы зачастую не досматриваем футбол по телевизору (есть исключения), и впадаем в эйфорию, держа в руках такой желанный билет на матч любимой команды, или на матч крупного турнира (Лига чемпионов, Лига Европы, Евро, Чемпионат мира и т.д.). В чем же феномен?

Атмосфера на стадионе - один из важных факторов кайфа и адреналина, который впадает в душу каждому нейтральному болельщику и "заставляет прийти на стадион еще и еще... Это словно наркотик! Многие футболисты отмечают важность поддержки от фанатов и атмосферы на стадионе в целом. "Лучше играть на стадионе, где много фанатов соперника, чем - на пустом" - когда-то такую фразу сказал форвард Шахтера Жуниор Мораес. Думаю, с ним согласится почти каждый футболист и тренер. Обычный болельщик после похода на заполненный стадион жаждет вернутся снова!

А кто же подогревает эту самую, нами любимую, атмосферу?

В то время как обычный болельщик ходит на стадион в зависимости от результатов и качества игры любимой команды (Да-да, так и есть!) Настоящие фанаты (чаще всего это и есть Ультрас) поддерживают команду в любое время. О них мы и поговорим!

Не You'll Never Walk Alone единой, или как "живут" фанаты великих клубов в Англии - лучшей лиге мира:

Самая знаменитая песня, которая радует людей на стадионах Англии - это You'll Never Walk Alone, фанатов Ливерпуля.

Шедевр написан американскими композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла "Карусель" в 1945 году, после смерти лучшего друга композитора. Ее на своих концертах исполняли английские классики: Фрэнк Синатра, Марио Ланца, Элвис Пресли, Рэй Чарльз.

Уже через некоторое время песня стала еще более известной. Фанаты Ливерпуля пели ее на стадионе за несколько минут до стартового свистка и перед сигналом об окончании матча. Слова You’ll Never Walk Alone появились на эмблеме клуба, а также были нанесены на ворота Шенкли, ведущие на стадион "Энфилд".

В исполнении фанатов "красных" она звучит так, что мурашки по коже:

Однако, у других Великих клубов Англии фанаты не менее зажигательные. Пройдемся по традициям избранных:

"Манчестер Юнайтед" считается самым популярным футбольным клубом в мире с самой высокой посещаемостью домашних матчей среди всех европейских клубов.

Западная трибуна стадиона "Олд Траффорд", известная под названием "Стретфорд Энд", является наиболее известным местом сосредоточения фанатов, поддерживающих команду песнями и кричалками, а также разнообразными баннерами.

Самыми известными хитами являются: "I am an FC fan, I am mancunian", "This badge is Your badge" и другие. Крупнейшими объединениями болельщиков клуба являются Независимая ассоциация болельщиков "Манчестер Юнайтед" (Independent Manchester United Supporters Association, IMUSA).

Как дела у Челси?

Традиционные болельщики "Челси" происходят из рабочих районов западного Лондона, таких как Хаммерсмит и Баттерси, и более богатых Челси (исторический район Лондона, в честь которого назвали и команду) и Кенсингтона, а также из графств окружающих Лондон.

Фанаты "синих" тоже очень круто поддерживают своих футболистов. В дополнение к стандартным футбольным песням, болельщики "Челси" поют авторские. Самые известные среди них: "Carefree", "Blue Is the Colour", "We all follow the Chelsea", "Ten Men Went to Mow", "Zigga Zagga", "Hello! Hello!".

Самые яркие болельщики Бундеслиги, или как поддерживали Тимощука в Мюнхене:

Безусловно самой узнаваемой и самой успешной командой в Германии является мюнхенская Бавария. На их счету не один титул. А главное, не одно завоеванное фанатское сердце по всему миру.

Ультрас Баварии называют себя одними из самых ярких в Германии, при этом на Альянц Арене по минимуму разных драк и разногласий между местными ультрас и фанатами соперников. Пару лет назад вышла автобиография Гвардиолы "Пеп. Конфиденциально". Где испанец сказал несколько фраз и о фанатах мюнхенцев: Это лучшие фанаты в моей жизни, всегда невероятная поддержка. Я очень любил те времена, и всегда буду признателен фанатам "Баварии".

Самые известные песни мюнхенских фанатов: "SCHALALA FC BAYERN MÜNCHEN", "FC BAYERN MEIN VEREIN", "SINGEN UND TANZEN","OLÉ ROT-UND WEISSWEIN".

На футбольных полях Германии главным соперником Баварии сейчас считается Боруссия Д. А вот фанаты дортмундцев вне конкуренции. Они одни из лучших в мире, а на трибунах в Гермации им уже давно нет равных.

Фанаты BVB считаются самыми креативными и наиболее сильно поддерживающими свой клуб в Германии. Также стадион "Боруссии" является одним из самых посещаемых в Европе. Около 25000 человек являются членами более чем 650 официальных фан-клубов по всему миру. За "Боруссию" болеют не только в самом Дортмунде, но и в близлежащих поселениях, во многих странах мира и Европы.

Пример для многих фанатов: яркие перформансы, которые стали известны на весь мир:

Фанаты поддерживают своих любимцев как яркими перформансами среди которых: "Ballspielverein Borussia aus Dortmund", Ein simpler Dortmunder Fangesang, "JETZT STEHEN WIR HIER".

Но, как говорится, "в гостях хорошо, а дома - лучше"! Какова же атмосфера на фанатских секторах украинских грандов? Давайте посмотрим:

Болельщики "Динамо" — одно из многочисленных обществ в украинской футбольной среде. "Динамо" — самый популярный футбольный клуб в Украине.

Безусловно самой популярной песней в репертуаре киевлян является песня "Бело-синий - самый сильный". Вот вам еще парочку известных: "А мне всё по барабану - я болею за Динамо!!", "Только Киев - только победа", "Динамо, Динамо". МУРАШКИ ПО КОЖЕ!

"Славься родной Шахтер": кто они - главные болельщики "Горняков"?

По оценке администрации клуба, число болельщиков «Шахтёра» составляет более 3 миллионов человек. Основная их часть проживает в донецком и луганском регионе. На домашние матчи "Шахтера" съезжаются болельщики со всего Донбасса

А вот болельщики донецкого Шахтера немного уступают динамовцам, но, все же, и у них есть тостаточно интересных зарядов:

Средняя посещаемость домашних матчей «Шахтёра» — наивысшая среди всех клубов Украины и лидирует долгие годы[14]. Определяющие ультрас-группы отвечающие за визуализацию и перфомансы на секторе — ветераны Za Boys Ultra. Также присутствуют и хулиганские группировки, такие как "Север-8", "Картель","The Club" и "Hughes Band".

Фанаты очень важная часть современного футбола! Их песни дают невероятный заряд позитива и адреналина. К слову, некоторые фанатские "шедевры" становятся хитами, которые можно слушать вечно.

Так, фанаты харьковского Маталлиста сочинили хит о президенте России, помните? Наслаждайтесь еще раз:

А вот и еще творение украинских фанатов:

А фанаты сборной Исландии пошли еще дальше. Болельщики вместе с футболистами своей страны придумали празднование, которое вызвало настоящий фурор во всем мире:

Так праздновала даже сборная Украины после победы над сборной Португалии. Кстати, наша Инна Пасько побывала в самом "сердце" того матча и поделилась невероятными эмоциями и яркими кадрами.

Всем добра! Любите футбол и болейте за свои любимые команды !

Материал: Олег Вахоцкий