Клопп - о матче с Наполи: Мы не были замечательными

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал поединок Лиги чемпионов Ливерпуля против Наполи.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп оценил выступление своих подопечных в матче 5 тура Лиги чемпионов против Наполи (1:1).

"Гол Наполи помешал нам, соперник мог продолжать действовать по своему плану, а нам приходилось постоянно наращивать давление. Мы не были замечательными, но давили на них. Я был недоволен тем, как мы провели последние 15 минут первого тайма. После перерыва появилась интенсивность, но в любом случае нам было непросто, Наполи внимательно оберегал свое преимущество.

Явных моментов у нас не было, возможно, один или два. Сегодня этого, наверное, оказалось мало, но сейчас мы в такой ситуации. В Зальцбурге мы бы в любом случае хотели выиграть, наша задача не меняется.

Ключевое событие – это травма Фабиньо, это важный момент. Пока рано что-то говорить, и мы надеемся, что там ничего серьезного, но травма достаточно болезненная, именно в том месте, которое не хочется травмировать, в районе голеностопа", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, Ливерпулю в последнем туре против Зальцбурга хватит и ничьей, чтобы гарантировать себе выход в 1/8 финала.