Скачать
Четверг, 28.11.2019
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Песни, драки, фаеры: как живут футбольные фанаты в разных уголках мира (Фото, Видео)
Песни, драки, фаеры: как живут футбольные фанаты в разных уголках мира (Фото, Видео)
Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы
Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы

Милану на заметку: Шахтер повесил ценник на Тете

Милану на заметку: Шахтер повесил ценник на Тете
10:27 Сегодня Телеграф

Новости спорта:"Горняки" не собираются продешевить на сделке по талантливому вингеру.

Руководство «Шахтера» готово обсудить возможность продажи 19-летнего таланта Тете, который пришел в клуб только в феврале нынешнего года, но стартовать переговоры должны с суммы не менее 50 миллионов евро.

Об этом заявил агент футболиста Пабло Буэно, отметивший также, что интерес к его клиенту проявляет не только «Милан», о чем сообщалось ранее, но и «Рома».

«Во вторник Тете был звездой «Шахтера» в матче против «Сити». И это при том, что ему всего 19 лет. Он очень нравится руководству донецкого клуба. Помимо этого, Тете не боится выходить в таких матчах и не чувствует дрожи в коленках».

Форвард Шахтера вошел в историю украинского футбола

«У нас есть контакты с «Миланом» и «Ромой». Конкуренция за право подписать Тете будет очень большой. Чтобы купить его у «Шахтера», придется выложить хорошую сумму. Разговор должен начаться с суммы в 50 миллионов евро. «Гремио» получит 15% от суммы следующей перепродажи игрока плюс 3% за его воспитание», - рассказал агент в интервью Radio Grenal.

Напомним, «Шахтер» в контракте Тете прописал рекордную для клуба клаусулу – 150 миллионов евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Милан, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Тете.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зенит вышел на второе место в группе Лиги чемпионов: обзор матча с Лионом
02 Игрок Ювентуса: Роналду доказал, что лучший в мире
03 Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
04 Барселона досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
05 Барселона - Боруссия Д: видео голов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь