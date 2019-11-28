Милану на заметку: Шахтер повесил ценник на Тете

Новости спорта:"Горняки" не собираются продешевить на сделке по талантливому вингеру.

Руководство «Шахтера» готово обсудить возможность продажи 19-летнего таланта Тете, который пришел в клуб только в феврале нынешнего года, но стартовать переговоры должны с суммы не менее 50 миллионов евро.

Об этом заявил агент футболиста Пабло Буэно, отметивший также, что интерес к его клиенту проявляет не только «Милан», о чем сообщалось ранее, но и «Рома».

«Во вторник Тете был звездой «Шахтера» в матче против «Сити». И это при том, что ему всего 19 лет. Он очень нравится руководству донецкого клуба. Помимо этого, Тете не боится выходить в таких матчах и не чувствует дрожи в коленках».

«У нас есть контакты с «Миланом» и «Ромой». Конкуренция за право подписать Тете будет очень большой. Чтобы купить его у «Шахтера», придется выложить хорошую сумму. Разговор должен начаться с суммы в 50 миллионов евро. «Гремио» получит 15% от суммы следующей перепродажи игрока плюс 3% за его воспитание», - рассказал агент в интервью Radio Grenal.

Напомним, «Шахтер» в контракте Тете прописал рекордную для клуба клаусулу – 150 миллионов евро.