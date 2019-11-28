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Форвард Зальцбурга: Мы можем победить Ливерпуль

Форвард Зальцбурга: Мы можем победить Ливерпуль
11:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий австрийского Зальцбурга Эрлинг Холанд прокомментировал предстоящий матч против Ливерпуля в Лиге чемпионов.

Норвежский нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который может стать решающим для обеих команд в этом соревновании.

«Ливерпуль» — лучшая команда в мире, но мы знаем, что хорошо выступаем у себя дома. Если мы сможем показать свою лучшую игру, то у нас будут шансы победить эту команду», — приводит слова Холанда официальный сайт УЕФА.

Холанд перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года из «Мольде». Сумма трансфера составила € 5 млн.

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В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах австрийского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей (2 — с пенальти). В Лиге чемпионов на счету Эрлинга 8 голов в 5 встречах.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, ФК Зальцбург, Эрлинг Холанд.
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