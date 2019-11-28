Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)

Новости спорта:Представляем вашему вниманию результаты всех матчей пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

В среду, 27 ноября, были сыграны восемь заключительных поединков пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Представляем вашему вниманию все результаты дня.

Группа Е

Ливерпуль на своем поле принимал Наполи в очередном матче Лиги чемпионов. Подопечные Юргена Клоппа не сумели воспользоваться спадом неаполитанского коллектива, а также конфликтами внутри команды, чтобы завоевать три пункта.

На гол Дриса Мертенса "красные" ответили забитым мячом Деяна Ловрена, а поединок так и завершился вничью — 1:1.

Ливерпуль — Наполи 1:1

Голы: Ловрен, 65 — Мертенс, 21

Ливерпуль: Алиссон — Гомес (Окслейд-Чемберлен, 57), Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо (Вейналдум, 19), Милнер (Александер-Арнольд, 78) — Салах, Фирмино, Мане

Наполи: Мерет — Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Ди Лоренцо, Аллан, Зьелински (Юнес, 85), Руис — Мертенс (Элмас, 81), Лосано (Льоренте, 72)

Предупреждения: Робертсон — Кулибали, Аллан.

Зальцбург не собирался отпускать Наполи и Ливерпуль, а потому был обязан побеждать Генк на выезде.

В первом круге австрийцы легко разобрались с противников, Холанд громко заявил о себе, однако в этот раз норвежец оказался на скамье запасных. Такое решение тренера, впрочем, не помешало гостям дважды поразить ворота противника. Уже в третьем голе Холанд ассистировал Чхану, а в конце матча забил и сам. Взятие ворот в исполнении Саматты — лишь утешительный приз для бельгийской команды.

Генк — РБ Зальцбург 1:4

Голы: Саматта, 85 — Дака, 43, Минамино, 45, Хван Хи Чхан, 69, Холанд, 87

Генк: Куке — Деаст, Куэста, Лукуми — Мехле, Грошовски (Онуачу, 59), Берге, Де Норре — Ито (Хаджи, 79), Саматта, Пейнтсил (Бонгонда, 65)

РБ Зальцбург: Коронел — Кристенсен, Онгуене, Вебер, Ульмер — Мепу, Юнузович, Минамино (Вальчи, 89), Собослаи — Хван Хи Чхан, Дака (Холанд, 62)

Предупреждения: Саматта — Юнузович, Кристенсен

Группа F

В одном их центральных поединков пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона принимала на своем поле Боруссию Д.

Каталонцы двумя голами в первой половине игры сделали очень хороший задел для итогового успеха.

Боруссия Д смогла ответить голом Санчо в конце встречи, но перед этим отличился еще и Гризманн. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Барселоны.

Барселона — Боруссия Д 3:1

Голы: Суарес, 29, Месси, 33, Гризманн, 67 — Санчо, 77

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Ленгле, Умтити, Фирпо — Ракитич (Видаль, 78), Бускетс, Де Йонг — Месси, Суарес (Ваге, 90+1), Дембеле (Гризманн, 26).

Боруссия Д: Бюрки — Пищек (Загаду, 76), Аканджи, Хуммельс, Шульц (Санчо, 46) — Витсель, Вайгль (Гетце, 85) — Хакими, Брандт, Геррейру — Ройс.

Предупреждения: Месси, Бускетс — Геррейру.

Славия принимала на своем поле Интер и пражский клуб намерен был побороться за еврокубковую осень.

Подопечные Антонио Конте открыли счет в игре на 19-й минуте, однако еще в первом тайме Славия отыгралась.

Долгое время "нерадзурри" не могли забить, пока за дело не взялся Ромелу Лукаку: на 81-й минуте Интер отыгрался, а на 88-й Лаутаро Мартинес поставил точку в исходе поединка.

Славия — Интер 1:3

Голы: Соучек, 37 (с пенальти) — Мартинес, 19, 88, Лукаку, 81.

Славия: Коларж — Цоуфал, Фридрих (Такач, 83), Кудела, Борил — Соучек, Гушбауэр (Зеленый, 70) — Масопуст, Станчу (Траоре, 58), Шевчик — Олайинка

Интер: Ханданович — Де Врей, Шкриниар, Годин — Кандрева, Брозович, Валеро (Гальярдини, 77), Весино (Эспозито, 80), Бираги (Лазаро, 76) — Мартинес, Лукаку

Предупреждения: Кудела — Весино, Мартинес.

Группа G

Бенфика в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов пожаловала в гости к Лейпцигу, который не замечал противников в последних матчах. "Орлам" нужно было набирать три очка, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф турнира, что им, казалось, удастся.

В середине первого тайма счет в матче открыл Пицци, а Винисиус удвоил преимущество гостей в начале второй половины игры. Гол Форсберга с пенальти вернул интригу в игру, но времени у немцев было мало.Тем не менее, Форсберг уже в компенсированное время огорчил Бенфику, сравняв счет.

Благодаря набранному баллу Лейпциг гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

РБ Лейпциг — Бенфика 2:2

Голы: Форсберг, 89 (с пенальти), 90+6 — Пицци, 20, Винисиус, 59

РБ Лейпциг: Гулачи (Мвого, 64) — Клостерманн, Упамекано, Ампаду, Сараччи (Шик, 70) — Сабитцер, Лаймер, Демме, Нкунку — Форсберг — Вернер

Бенфика: Влаходимос — Алмейда, Диаш, Ферру, Гримальдо — Пицци (Кайо, 90+3), Таарабт, Пирес, Серви (Хота, 90+8) — Винисиус (Де Томас, 82), Чикинью

Предупреждения: Таарабт, Диаш

На своем поле Зенит принимал Лион в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Благодаря этой победе питерский клуб сумел обойти "ткачей" в турнирной таблице за тур до конца.

Зенит — Лион 2:0

Голы: Дзюба, 42, Оздоев, 84.

Зенит: Кержаков — Ракицкий, Иванович, Караваев, Дуглас Сантос — Кузяев (Сутормин, 90+2), Оздоев, Барриос — Дриусси (Жирков, 81), Азмун (Ерохин, 83), Дзюба

Лион: Антони Лопеш — Марсело, Дюбуа, Денайер, Андерсен (Гуири, 83) — Марсал (Коне, 58), Тузар, Корне (Черки, 74), Рен-Аделаид, Траоре — Дембеле.

Предупреждения: Кузяев, Барриос, Оздоев, Ракицкий — Андерсен, Марсал, Дюбуа.

Группа Н

Подопечным Фрэнка Лампарда было важно не проиграть — в таком случае оставались высокие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, необходимо лишь обыгрывать Лилль на своем поле.

Валенсия сумела отыграться на 82-й минуте игры усилиями Даниэля Васса, однако, если смотреть на ход матча, Челси повезло увезти с Испании один пункт.

Валенсия – Челси 2:2

Голы: Солер, 40, Васс, 82 – Ковачич, 41, Пулишич, 50

Валенсия: Силлессен – Коста (Гамейро, 65), Гарай, Габриэль, Гайя – Торрес (Коклен, 74), Парехо, Васс, Солер (Ли Ка Ин, 78) — Родриго, Гомес

Челси: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта — Канте, Жоржиньо (Эмерсон, 72), Ковачич – Виллиан (Маунт, 80), Абрахам (Батшуайи, 46), Пулишич

Предупреждения: Васс, Гарай – Жоржиньо, Аспиликуэта, Канте, Аррисабалага

На 65-й минуте матча Парехо не реализовал пенальти.

Аякс в рамках пятого тура группового этапа отправился в гости к Лиллю, где собирался набрать три очка и обойтись без драм, как это было в поединке против Челси.

Лилль — Аякс 0:2

Голы: Зийех, 2, Промес, 59

Лилль: Меньян — Челик, Джало, Магальяйнс, Мандава — Сумаре, Андре (Санчеш, 77) — Иконе, Язычи (Реми, 82), Бамба (Араужо, 72) — Осимхен

Аякс: Онана — Дест, Схюрс, Мартинес, Тальяфико — Лабьяд (Ланг, 45+2), Ван де Беек — Мазрауи (Альварес, 46), Зийех (Де Йонг, 85), Промес — Тадич

Предупреждения: Мандава, Осимхен — Мазрауи

Уже на второй минуте гости открыли счет, что послужило хорошим подспорьем для для дальнейшего успеха.

Второй гол Аякс смог забить лишь в начале второй половины игры усилиями Промеса. Лилль так и не смог что-либо противопоставить противнику.

Аякс единолично возглавил квартет после ничьей Валенсии и Челси.