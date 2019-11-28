Вальверде продлил контракт с Реалом

Новости спорта:Полузащитник Реала Федерико Вальверде продлил контракт с клубом.

Полузащитник Реала Федерико Вальверде продлил контракт с клубом до 2025 года, сообщает Marca.

Сумма отступных за уругвайского хавбека составит 750 миллионов евро.

Вальверде перешел в Реал в 2016 году из уругвайского Пеньяроля, однако начал привлекаться к играм за основной состав лишь в прошлом году. Уругваец выступал за дубль Реала — Кастилью, а также за Депортиво. Всего за мадридский клуб Вальверде провел в нынешнем сезоне 12 матчей, забив два гола.

В составе Реала Вальверде стал победителем Клубного чемпионата мира-2018.

В Ла Лиге Реал с 28 очков идет вровень с Барселоной, но Блаугранас лидируют в Примере за счет лучшей разницы мячей. В следующем туре чемпионата Испании команда Зинедина Зидана сыграет против Алавеса на выезде.