Ювентус отказался от подписания звезды Барселоны

Новости спорта:Туринский Ювентус не заинтересован в подписании Ивана Ракитича.

Туринский Ювентус не заинтересован в подписании полузащитника Барселоны Ивана Ракитича. Спортивный директор итальянского гранда Фабио Паратичи заявил, что клуб не нуждается в усилении полузащиты.

«У нас отличная команда, поэтому мы не ищем усиление в полузащиту. Ракитич — отличный игрок, но в данный момент он нас не интересует», — цитирует слова Паратичи ESPN.

В нынешнем сезоне хорватский полузащитник не имеет регулярной игровой практики в Барселоне, поэтому Блаугранас хотят продать его. Ранее сообщалось об интересе к Ракитичу со стороны Милана, а также другого клуба из Серии А — Интера. Кроме того, Ракитич может перейти в мадридский Атлетико.

В составе каталонского клуба в нынешнем сезоне Ракитич провел 11 матчей во всех турнирах.

Барселона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 28 очков в 13 турах. Каталонцы опережают Реал за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.