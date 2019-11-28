Выбери лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов: претенденты

Новости спорта:УЕФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов.

УЕФА на официальном сайте объявила четырех претендентов на звание лучшего игрока недели.

Претенденты на звание лучшего игрока 5-го тура Лиги чемпионов:

Роберт Левандовски (нападающий, Бавария) — 4 гола в матче против Црвены Звезды (6:0);

Кейлор Навас (голкипер, ПСЖ) — 11 сэйвов в матче с Реалом (2:2);

Ромелу Лукаку (нападающий, Интер) — 1 гол и 2 ассиста в матче со Спартой (3:1);

Лионель Месси (нападающий, Барселона) — 2 гола и 1 ассист в матче с Боруссией Д (3:1).

Проголосовать за лучшего игрока тура можно на сайте УЕФА по ссылке.