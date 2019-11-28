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Выбери лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов: претенденты

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Выбери лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов: претенденты
11:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:УЕФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов.

УЕФА на официальном сайте объявила четырех претендентов на звание лучшего игрока недели.

Претенденты на звание лучшего игрока 5-го тура Лиги чемпионов:

Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)

Роберт Левандовски (нападающий, Бавария) — 4 гола в матче против Црвены Звезды (6:0);

Кейлор Навас (голкипер, ПСЖ) — 11 сэйвов в матче с Реалом (2:2);

Ромелу Лукаку (нападающий, Интер) — 1 гол и 2 ассиста в матче со Спартой (3:1);

Лионель Месси (нападающий, Барселона) — 2 гола и 1 ассист в матче с Боруссией Д (3:1).

Проголосовать за лучшего игрока тура можно на сайте УЕФА по ссылке.

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Ромелу Лукаку, Лионель Месси, Футбол, Роберт Левандовски, Новости футбола, Кейлор Навас.
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