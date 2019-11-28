Тренер Наполи: Мы сохранили шансы на выход из группы, и это главное

Новости спорта:Итальянский специалист Карло Анчелотти прокомментировал матч Наполи против Ливерпуля в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти подвел итог поединку с "Ливерпулем" в рамках группового турнира Лиги чемпионов (1:1).

"Здесь не легко добиться ничьей, - цитирует тренера итальянская пресса.

Мы едва справлялись в давлением и начали защищаться слишком глубоко, но другого выхода на "Энфилде" не было. Мы сохранили шансы на выход из группы, и это главное. Это был хороший вечер, мы завоевали один балл и остаемся претендентами на первое место в группе.

Я по-прежнему удивлен не игрой команды в Лиге чемпионов, а играми в Серии А, в которых мы не были также сосредоточены. Это, безусловно, главная задача, над котором мы должны работать. Матч с "Ливерпулем" может нам помочь уйти от трудного момента".