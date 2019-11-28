Обновленный рейтинг ФИФА: Украина теряет позиции

Новости спорта:Национальная сборная Украины после ноябрьских поединков ухудшили свое положение в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг сборных. По сравнению с октябрьским реестром "сине-желтые" опустились на две ступени и теперь занимают 24-ю строчку. Напомним, в последних двух матчах украинцы в товарищеской встрече переиграли Эстонию (1:0) и сыграли вничью в отборе к Евро-2020 с Сербией (2:2). К слову, среди представителей УЕФА Украина пока 15-я.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 28 ноября 2019 года:

1. Бельгия – 1765

2. Франция – 1733

3. Бразилия – 1712

4. Англия – 1661

5. Уругвай – 1645

6. Хорватия – 1642

7. Португалия – 1639

8. Испания – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбия – 1622

...

24. Украина – 1537

Напомним, сборная Украины под руководством Андрея Шевченко квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года с первой строчки, опередив действующих чемпионов Европы и победителей Лиги наций – сборную Португалии – на три очка.

К слову, уже 30 ноября в Бухаресте пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020. Начало в 19:00 по киевскому времени.