Скачать
Четверг, 28.11.2019
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Песни, драки, фаеры: как живут футбольные фанаты в разных уголках мира (Фото, Видео)
Песни, драки, фаеры: как живут футбольные фанаты в разных уголках мира (Фото, Видео)
Выбери лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов: претенденты
Выбери лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов: претенденты

Обновленный рейтинг ФИФА: Украина теряет позиции

Обновленный рейтинг ФИФА: Украина теряет позиции
12:14 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Национальная сборная Украины после ноябрьских поединков ухудшили свое положение в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг сборных. По сравнению с октябрьским реестром "сине-желтые" опустились на две ступени и теперь занимают 24-ю строчку. Напомним, в последних двух матчах украинцы в товарищеской встрече переиграли Эстонию (1:0) и сыграли вничью в отборе к Евро-2020 с Сербией (2:2). К слову, среди представителей УЕФА Украина пока 15-я.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 28 ноября 2019 года:

1. Бельгия – 1765

2. Франция – 1733

3. Бразилия – 1712

4. Англия – 1661

5. Уругвай – 1645

6. Хорватия – 1642

7. Португалия – 1639

8. Испания – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбия – 1622

...

24. Украина – 1537

Выбери лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов: претенденты

Напомним, сборная Украины под руководством Андрея Шевченко квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года с первой строчки, опередив действующих чемпионов Европы и победителей Лиги наций – сборную Португалии – на три очка.

К слову, уже 30 ноября в Бухаресте пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФИФА, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Отбор Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зенит вышел на второе место в группе Лиги чемпионов: обзор матча с Лионом
02 Игрок Ювентуса: Роналду доказал, что лучший в мире
03 Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
04 Барселона досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
05 Барселона - Боруссия Д: видео голов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь