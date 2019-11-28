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Капитан Тоттенхэма рассказал детали отношений с Моуриньо

Капитан Тоттенхэма рассказал детали отношений с Моуриньо
12:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Английский форвард Гарри Кейн поделился информацией об отношениях с новым главным тренером Тоттенхэма Жозе Моуриньо.

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн рассказал, в каких отношениях он состоит с новым главным тренером команды Жозе Моуринью.

«Сейчас мы в хороших отношениях с Моуринью, мы разговариваем, каждый старается помочь команде. Так как я один из лидеров команды, периодически он обращается ко мне за советом. Мы оба хотим выигрывать крупные турниры с клубом. Это цель клуба, и это цель тренера. Надеюсь, что смогу помочь Моуринью добиться чего-то в этом сезоне.

Жозе — новый в нашем клубе, он здесь всего неделю. Поэтому сейчас нам нужно сохранить энергию на следующие матчи и не переусердствовать на тренировках из-за плотного графика», — приводит слова Кейна Goal.

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«Тоттенхэм» сыграет следующий матч с «Борнмутом» в рамках английской Премьер-лиги. Встреча состоится 30 ноября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола, Гарри Кейн.
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