Мальме - Динамо: на кого ставят букмекеры

Новости спорта:Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок группового этапа Лиги Европы.

Сегодня, 28 ноября, состоится поединок пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором шведский Мальме примет киевское Динамо.

По версии Parimatch, украинская команда – фаворит встречи. Победа гостей оценивается коэффициентом 2.6, ничья – 3.25, а победа хозяев – 2.9.

William Hill предлагает следующие котировки: победа Мальме – 2.8, ничья – 3.1, а победа Динамо – 2.6

Bet365 уверен в успехе шведской команды с коэффициентом 2.87, ничья оценивается в 3.25, а победа "бело-синих" – 2.5.

Поединок Мальме — Динамо Киев состоится в четверг, 28 ноября, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.