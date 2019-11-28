Третьяков - о матче с Вольфсбургом: Приложим максимум усилий для победы

Новости спорта:Футболист Александрии Максим Третьяков прокомментировал предстоящий поединок Лиги Европы против Вольфсбурга.

Хавбек «Александрии» Максим Третьяков поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга».

«С каким настроением будем обыгрывать «Вольфсбург»? Мы всегда выходим на матчи Лиги Европы с хорошим настроением. Конечно, хотим выиграть этот матч, но мы учитываем всегда уровень соперника - он очень серьезный. Поэтому мы будем прилагать максимум усилий для победы.

И конечно же, хотелось бы показать хорошую игру, чтобы порадовать болельщиков. Будем выходить на матч с хорошим настроением, а что получится - покажет матч», - сказал Третьяков.

Матч «Александрия» – «Вольфсбург» состоится во Львове в четверг, 28 ноября. Начало в 19:55.