Абрахам раскрыл детали своей травмы в игре с Валенсией

Новости спорта:Форвард сборной Англии и лондонского Челси Тэмми Абрахам прокомментировал свою травму в поединке против Валенсии.

Под конец первого тайма на "Месталье", где "Валенсия" принимала лондонский "Челси" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов (2:2), Тэмми Абрахам получил повреждение в результате неудачного падения после единоборства.

После игры нападающий прокомментировал свое состояние для клубного телеканала:

"Было очень больно, в момент столкновения я боялся худшего, но хорошо, что могу передвигаться. Надеюсь, реабилитация будет не слишком долгой. Я неуклюже упал, стукнулся головой, когда боролся на корнере.

В скором времени я пройду обследование, ведь меня ударили коленом в область бедра. В перерыве за меня все испугались".

Абрахам – лучший бомбардир "Челси" в этом сезоне (12 голов в 21 матче).