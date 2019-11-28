Экс-тренер Баварии возглавит летом берлинскую Герту

Новости спорта:Хорватский специалист Нико Ковач может возглавить берлинскую Герту по окончанию текущего сезона.

«Герта» планирует пригласить бывшего наставника «Баварии» Нико Ковача на пост главного тренера команды по окончании текущего сезона. Об этом сообщает немецкое издание Kicker.

Вчера стало известно, что Юрген Клинсман был назначен главным тренером берлинской команды. Соглашение с немецким специалистом рассчитано до конца сезона-2019/20. Руководство «Герты» изучает возможность пригласить хорватского тренера Нико Ковача, который был уволен из «Баварии» в ноябре 2019 года.

Сам Ковач ранее защищал цвета «Герты». Хорватский защитник выступал за берлинский клуб с 2003 по 2006 год.

«Герта» занимает 15-е место в чемпионате Германии, набрав 11 очков в 12 турах. Следующий матч берлинский клуб проведёт дома с «Боруссией» Д, он состоится 30 ноября.