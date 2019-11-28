Скачать
Четверг, 28.11.2019
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
Выбери лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов: претенденты
Выбери лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов: претенденты

Экс-тренер Баварии возглавит летом берлинскую Герту

Экс-тренер Баварии возглавит летом берлинскую Герту
14:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Хорватский специалист Нико Ковач может возглавить берлинскую Герту по окончанию текущего сезона.

«Герта» планирует пригласить бывшего наставника «Баварии» Нико Ковача на пост главного тренера команды по окончании текущего сезона. Об этом сообщает немецкое издание Kicker.

Вчера стало известно, что Юрген Клинсман был назначен главным тренером берлинской команды. Соглашение с немецким специалистом рассчитано до конца сезона-2019/20. Руководство «Герты» изучает возможность пригласить хорватского тренера Нико Ковача, который был уволен из «Баварии» в ноябре 2019 года.

Сам Ковач ранее защищал цвета «Герты». Хорватский защитник выступал за берлинский клуб с 2003 по 2006 год.

Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)

«Герта» занимает 15-е место в чемпионате Германии, набрав 11 очков в 12 турах. Следующий матч берлинский клуб проведёт дома с «Боруссией» Д, он состоится 30 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, Футбол, ФК Герта, Новости футбола, Нико Ковач.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Ювентуса: Роналду доказал, что лучший в мире
02 Зенит вышел на второе место в группе Лиги чемпионов: обзор матча с Лионом
03 Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
04 Обновленный рейтинг ФИФА: Украина теряет позиции
05 Барселона досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь