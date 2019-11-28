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Игроку Ньюкасла сделали повторную операцию

Игроку Ньюкасла сделали повторную операцию
16:39 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Шотландский полузащитник Мэттью Ритчи продолжает свое восстановление после травмы в игре против Лестера.

Полузащитник Ньюкасла Мэттью Ритчи перенес еще одну операцию на лодыжке, сообщает официальный сайт английского клуба.

Ритчи травмировал лодыжку в матче с Лестером в августе этого года и был вынужден перенести операцию. Восстановление 30-летнего игрока проходило не должным образом, и ему потребовалось еще одно хирургическое вмешательство.

Ожидается, что полузащитник сможет вернуться в строй в январе следующего года.

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В текущем сезоне Ритчи провел 4 поединка в футболке "сорок".

Ранее сообщалось, что капитан Ньюкасла Джамаал Лассельс больше не сыграет в этом году.

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ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Мэттью Ритчи.
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