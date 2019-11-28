Скачать
Четверг, 28.11.2019
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
Выбери лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов: претенденты
Выбери лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов: претенденты

Президент Наполи: Наш тренер и игроки проделали хорошую работу

Президент Наполи: Наш тренер и игроки проделали хорошую работу
15:01 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аурелио Де Лаурентис прокомментировал поединок Наполи против Ливерпуля в Лиге чемпионов.

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис нарушил молчание после ничьей команды в Лиге чемпионов с "Ливерпулем" (1:1).

Напомним, что разозлившись на игроков за невыполнение распоряжения, Де Лаурентис оштрафовал футболистов и объявил паузу в общении с прессой.

"С Анчелотти и командой мы заработали две победы и ничью против действующих чемпионов Лиги "Ливерпуля", - написал Де Лаурентис в Twitter.

Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)

Это достойный ответ всем тем, кто пытается унизить нас и сказать, что игроки не хотят играть из-за контрактов, которые не были продлены. Пусть эта игра станет окончательным ответом. Наш тренер и игроки проделали хорошую работу. Теперь все должны усердно работать и стараться рассматривать каждую последующую игру, как если бы она была против "Ливерпуля".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Наполи, Футбол, Аурелио Де Лаурентис, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Ювентуса: Роналду доказал, что лучший в мире
02 Зенит вышел на второе место в группе Лиги чемпионов: обзор матча с Лионом
03 Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
04 Обновленный рейтинг ФИФА: Украина теряет позиции
05 Барселона досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь