Президент Наполи: Наш тренер и игроки проделали хорошую работу

Новости спорта:Аурелио Де Лаурентис прокомментировал поединок Наполи против Ливерпуля в Лиге чемпионов.

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис нарушил молчание после ничьей команды в Лиге чемпионов с "Ливерпулем" (1:1).

Напомним, что разозлившись на игроков за невыполнение распоряжения, Де Лаурентис оштрафовал футболистов и объявил паузу в общении с прессой.

"С Анчелотти и командой мы заработали две победы и ничью против действующих чемпионов Лиги "Ливерпуля", - написал Де Лаурентис в Twitter.

Это достойный ответ всем тем, кто пытается унизить нас и сказать, что игроки не хотят играть из-за контрактов, которые не были продлены. Пусть эта игра станет окончательным ответом. Наш тренер и игроки проделали хорошую работу. Теперь все должны усердно работать и стараться рассматривать каждую последующую игру, как если бы она была против "Ливерпуля".