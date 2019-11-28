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Фанаты Наполи подрались с полицией в Ливерпуле (Видео)

Фанаты Наполи подрались с полицией в Ливерпуле (Видео)
14:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Пят фанатов Наполи были задержаны в Ливерпуле накануне матча Лиги чемпионов.

Пятеро итальянских фанатов были арестованы за драку с полицией перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Наполи" (1:1). Об этом сообщает Football Italia.

Сотрудники полиции, следящие за порядком перед матчем, арестовали пятерых фанатов "Наполи". Трое мужчин были задержаны за беспорядки с применением насилия, а ещё один — за драку после после этих беспорядков перед игрой. Пятый человек был арестован за нарушение общественного порядка у турникетов на стадионе. Сообщается, что хулиганы использовали ремни и флагштоки.

Видео инцидента:

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Матч между английской и итальянской командами завершился вничью. "Ливерпуль" лидирует в группе Е, набрав 10 очков в 5 турах, "Наполи" имеет в активе 9 очков.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола.
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