Конфликт тренеров в Испании: Морено проведет пресс-конференцию, на которой ответит Луису Энрике

Новости спорта:Баталии между нынешним и бывшим наставниками сборной Испании набирают обороты.

По окончанию успешной квалификации сборной Испании в отборе на Евро-2020, испанская федерация приняла решение об обратном назначении на должность главного тренера Луиса Энрике. Специалист вынужден был покинуть "красную фурию" по семейным причинам. Позже стало известно, что у Энрике умерла его 9-летняя дочь.

Все это время сборную Испании возглавлял бывший помощник Энрике Роберт Морено, который сумел продемонстрировать позитивный результат и оформил выход в финальную часть чемпионата Европы. Тем не менее, некоторое время назад стало известно о том, что Луис Энрике вернулся на свою должность и будет готовить команду к Форуму.

Такое решение было не совсем по душе Роберту. Специалист просил провести Евро-2020 в качестве главного тренера, а затем вернуться в тренерский штаб Энрике в роли ассистента. На данную просьбу Морено получил отказ от федерации и Энрике.

Позже Луис Энрике на пресс-конференции признался, что не желает видеть Морено в своем тренерском штабе из-за его чрезмерных амбиций.

Сам же Морено считает, что с ним поступили несправедливо и собирается провести пресс-конференцию, на которой выскажет свою точку зрения. Об этом сообщает Marca. Мероприятие запланировано на сегодня, 28 ноября. Начало в 20:30 по киевскому времени.