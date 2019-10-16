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Испания с национальным рекордом пробилась на Евро-2020 (Видео)

Испания с национальным рекордом пробилась на Евро-2020 (Видео)
10:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Сборная Испании по футболу в седьмой раз подряд вышла на чемпионат Европы, установив национальный рекорд.

Футболисты сборной Испании гарантировали себе место в финальной части чемпионата Европы 2020 года после вчерашней ничьей с командой Швеции (1:1).

Видео лучших моментов матча:

Испания сохраняет лидерство в отборочной группе F, опережая ближайшего преследователя (Швецию) на 5 очков. Команда отобралась на футбольный чемпионат Европы в седьмой раз подряд — это новый национальный рекорд.

Напомним, 14 октября национальная сборная Украины по футболу одержала шестую победу в квалификации чемпионата Европы-2020 и досрочно гарантировала себе участие в финальном турнире XVI континентального первенства. В своем седьмом отборочном матче подопечные Андрея Шевченко обыграли действующего обладателя титула команду Португалии (2:1).

Отбор на Евро-2020: результаты матчей 15 октября (Видео)

Заключительный поединок отбора Евро-2020 по футболу сборная Украины проведет 17 ноября в Белграде против Сербии.

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Сборная Испании, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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