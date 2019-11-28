Определен лучший плеймейкер в 2019 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) продолжает подводить итоги 2019 года.
На очереди у немецкой обсерватории номинация Лучшему плеймейкеру. Победу в ней одержал лидер Барселоны Лионель Месси. По специальным критериям подсчета аргентинец набрал 299 очков. Также в первой тройке оказались Кевин Де Брюйне (85 очков) и Эден Азар (55).
Топ-10 лучших плеймейкеров 2019 года по мнению IFFHS
1. Лионель Месси (Барселона) – 299
2. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) – 85
3. Эден Азар (Челси/Реал) – 55
4. Роберто Фирмино (Ливерпуль) – 46
5. Бернарду Силва (Манчестер Сити) – 32
6. Душан Тадич (Аякс) – 30
7. Френки Де Йонг (Аякс/Барселона) – 25
8. Кристиан Эриксен (Тоттенхэм) – 21
9. Антуан Гризманн (Атлетико/Барселона) – 20
10. Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль) – 17.