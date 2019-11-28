Определен лучший плеймейкер в 2019 году

Новости спорта:Аргентинец Лионель Месси имеет солидный отрыв от ближайших преследователей.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) продолжает подводить итоги 2019 года.

На очереди у немецкой обсерватории номинация Лучшему плеймейкеру. Победу в ней одержал лидер Барселоны Лионель Месси. По специальным критериям подсчета аргентинец набрал 299 очков. Также в первой тройке оказались Кевин Де Брюйне (85 очков) и Эден Азар (55).

Топ-10 лучших плеймейкеров 2019 года по мнению IFFHS

1. Лионель Месси (Барселона) – 299

2. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) – 85

3. Эден Азар (Челси/Реал) – 55

4. Роберто Фирмино (Ливерпуль) – 46

5. Бернарду Силва (Манчестер Сити) – 32

6. Душан Тадич (Аякс) – 30

7. Френки Де Йонг (Аякс/Барселона) – 25

8. Кристиан Эриксен (Тоттенхэм) – 21

9. Антуан Гризманн (Атлетико/Барселона) – 20

10. Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль) – 17.