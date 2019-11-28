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Санчо не вышел в старте на матч Лиги чемпионов из-за опоздания

Санчо не вышел в старте на матч Лиги чемпионов из-за опоздания
17:41 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Фавр недоволен отношением англичанина к делам команды.

Боруссия Дортмунд уступила на выезде Барселоне в матче Лиги чемпионов со счетом 1:3. Единственный гол немецкой команды забил полузащитник Джейдон Санчо, вышедший на замену после перерыва.

Как сообщает издание Bild, английский вингер начал матч на скамейке не из-за проблем со здоровьем, а из-за опоздания на командную встречу, на которой обсуждалась тактика команды на предстоящий поединок. Главный тренер Люсьен Фавр был недоволен отношением игрока к командным делам и решил не выпускать его в старте в качестве наказания.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 18 поединков в футболке "шмелей", отличившись шестью голами и девятью ассистами.

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Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед лидирует в гонке за Санчо.

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Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Джейдон Санчо.
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