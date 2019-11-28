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Реал хочет провернуть грандиозный обмен с Манчестер Юнайтед

Реал хочет провернуть грандиозный обмен с Манчестер Юнайтед
18:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Реал" готов предложить "Манчестер Юнайтед" двух игроков за Поля Погба.

Руководство мадридского "Реала" намерено усилить состав команды полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба, сообщает El Desmarque.

В минувшее летнее трансферное окно "Реал" уже пытался приобрести Погба, но тогда клубы не сумели договориться о сумме сделки. Теперь "сливочные" готовы сделать "красным дьяволам" новое предложение о покупке 26-летнего француза, включающее двух игроков — полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Мариано.

Поль выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию клуба ещё на один сезон.

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В нынешней кампании Погба отдал 2 результативные передачи в 6 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Сейчас французский хавбек продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки.

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ФК Реал, ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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