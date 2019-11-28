Владельцы Манчестер Сити купили уже восьмой футбольный клуб

Новости спорта:Индийский "Мумбаи Сити" был добавлен в "футбольное портфолио" собственника "горожан"

Компания City Football Group приобрела контрольный пакет акций своего восьмого футбольного клуба - индийского "Мумбаи Сити".

City Football Group (владелец - Халдун аль-Мубарак) стала мажоритарным акционером клуба, получив в распоряжение 65% акций клуба. Остальные 35% акций "Мумбаи Сити" остались в руках прежних собственников в лице Ранбира Капура и Бимала Пареха.

Отметим, что помимо "Мумбаи Сити" компания владеет еще семью футбольными клубами по всему миру – "Манчестер Сити" (Англия), "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Иокогама Ф. Маринос" (Япония), "Атлетико Торке" (Уругвай), "Жирона" (Испания) и "Сычуань Цзюню" (Китай).