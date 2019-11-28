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Третий вратарь Манчестер Юнайтед установил достижение в клубе

Третий вратарь Манчестер Юнайтед установил достижение в клубе
21:06 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Ли Грант стал самым возрастным дебютантом МЮ в еврокубках.

Ли Грант стал самым возрастным игроком Манчестер Юнайтед, который дебютировал в еврокубковых турнирах (не считая квалификации), сообщает Opta.

Английский голкипер впервые вышел в футболке Манчестер Юнайтед на матч Лиги Европы против Астаны в возрасте 36 лет и 305 дней.

Напомним, что Ли Грант перебрался в стан "красных дьяволов" летом 2018-го года, но к этому моменту успел отыграть лишь 20 минут в Кубке Англии против Дерби.

Отметим, что в матче против Астаны МЮ установил рекорд по количеству тинейджеров в стартовом составе матча Лиги Европы.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Ли Грант.
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