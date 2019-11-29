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Мальме 4:3 Динамо: события матча (Видео)
Мальме 4:3 Динамо: события матча (Видео)

Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)

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Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
00:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Киевское Динамо провело гостевой матч Лиги Европы против Мальме.

В четверг, 28 ноября, шведский Мальме из одноименного города принимал Динамо в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы 2019/20. Итоговый счет 4:3 в пользу хозяев.

Мальме 4:3 Динамо

Голы: Бенгтссон 2', Розенберг 48' 90+6', Ракип 57' - Миколенко 18', Цыганков 39', Вербич 77'

Команды провели огненный матч с обилием эмоций, голевых моментов и голов. Первый тайм начался для подопечных Михайличенко с пропущенного гола: после углового и неудачной игры Бущана на ленточке мяч отскочил на дальнюю штангу к Бенгтссону, который легко переправил мяч в пустые ворота. Еще в первой половине матча динамовцы сумели не только отыграться, но и выйти вперед. После прострелов с правого и левого флангов отличились Миколенко и Цыганков соответственно, оба раза ассистировал Буяльский.

Лучшие моменты первого тайма:

Мальме 4:3 Динамо: события матча (Видео)

Второй тайм для киевлян начался с холодного душа. После серии атак хозяев Розенберг сумел забить после красивого розыгрыша штрафного, к которому явно не были готовы гости. Чуть позже вышедший на замену Ракип мощным ударом из пределов штрафной застал врасплох Бущана и вывел свою команду вперед. Еще через несколько минут гости остались в меньшинстве: капитан Сергей Сидорчук получил вторую желтую за неспортивное поведение и покинул поле. Преждевременный уход Сидорчука вдохновил Динамо и футболисты киевского клуба сумели отыграться усилиями Вербича после навеса Цыганкова со стандарта. Развязка поединка наступила на шестой добавленной минуте: Розенберг после прострела с правого фланга установил окончательный счет в поединке.

Лучшие моменты второго тайма:

Составы команд:

"Мальме": Далин, Ларссон (Молинс 79'), Сафари, Рикс, Баширу, Траустасон, Розенберг, Бенгтссон, Инносент (Ракип 46'), Л. Нильсен, Бергет.

"Динамо": Бущан, Сидорчук, Вербич (Караваев 82'), Шепелев (Шапаренко 71'), Цыганков, Миколенко, Буяльский (Гармаш 88'), Шабанов, Беседин, Кадар, Кендзера.

Таким образом, Мальме обходит Динамо в турнирной таблице и победа киевлян в следующем туре уже не гарантирует им выход в следующий раунд.

Турнирное положение команд в группе В после пятого тура:

Последний матч группового раунда ЛЕ киевляне проведут дома против Лугано. Игра состоится 12 декабря.

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