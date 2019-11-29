Александрия - Вольфсбург: обзор матча Лиги Европы (Видео)

В матче группового этапа Лиги Европы Александрия минимально уступила в домашнем поединке немецкому Вольфсбургу (0:1).
Команда Владимира Шарана, к сожалению, потеряла шансы на плэй-офф Лиги Европы.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лиги Европы:
Александрия - Вольфсбург 0:1
Голы: Вегхорст, 45+1 (пен.)
Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко — Банада, Гречишкин, Запорожан — Лучкевич (Задерака, 85), Ковалец (Безбородько, 39), Шастал (Третьяков, 55).
Вольфсбург: Кастеельс — Тиссеран, Брума, Брукс — Виллиам (Мбабу, 90), Гилавоги, Арнольд, Руссийон — Виктор (Штеффен, 61), Вегхорст, Мехмеди (Клаус, 80).