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Арсенал определился с заменой Эмери

Арсенал определился с заменой Эмери
08:00 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Руководство Арсенала намерено уволить Унаи Эмери с поста наставника команды.

Руководство лондонского Арсенала, которое недовольно работой главного тренера клуба Унаи Эмери, нашло специалисту замену. Об этом сообщает ВВС.

По информации источника, наиболее приближенным вариантов на пост нового тренера клуба является наставник Вулверхэмптона - Нуну Эшпириту Санту.

Боссы "канониров" не довольны результатами команды как в АПЛ, так и на евроарене. Тренерская отставка может произойти уже в ближайшее время.

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Стоит отметить, что в АПЛ лондонский клуб занимает 8 место, отставая от шестого Вулверхэмптона на один пункт. Также Арсенал проиграл свой последний матч Лиги Европы Айнтрахту (1:2).

Напомним, ранее сообщалось, что вратарь Арсенала лайкнул пост с требованием уволить Эмери.

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Унаи Эмери, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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