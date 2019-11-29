Слова наставника Мальме после победы над Динамо

Новости спорта:Уве Реслер прокомментировал победу своих подопечных в матче против киевского Динамо.

Главный тренер шведского Мальме Уве Реслер прокомментировал победу своих подопечных в матче против киевского Динамо на стадии группового этапа Лиги Европы.

"Мы действительно хорошо начали матч и сумели забить гол на старте. Затем возникли проблемы, и киевское Динамо показало, какими качествами они обладают. Мы добыли заслуженную победу. Не могу сказать, что красная карточка у соперника сильно нам помогла.

Розенберг забил два гола и постоянно оказывался там, где должен был быть в том или ином моменте. Я с огромным уважением отношусь к его карьеры. Также стоит отметить его человеческие качества. Это был незабываемый матч. Этот вечер мы не забудем", - сказал специалист в интервью пресс-службе клуба.