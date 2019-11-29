Скачать
Пятница, 29.11.2019
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Александрия прощается с Лигой Европы
Александрия прощается с Лигой Европы
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
Мальме - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Мальме - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Шаран: Президент даст премиальные ребятам

Шаран: Президент даст премиальные ребятам
09:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Владимир Шаран прокомментировал поражение от Вольфсбурга (0:1) в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поражение от Вольфсбурга (0:1) в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. По словам наставника, президент клуба Сергей Кузьменко от этой игры получил наибольшие эмоции в своей жизни.

«Я доволен, что парни отдавали все силы на поле, чтобы сравнять счет. Президент даст премиальные ребятам и сказал, что испытал самые большие эмоции в своей жизни. Респект! Мало президентов озвучивают сумму премиальных за поражение. Но мы не за деньги играем футбол», — цитирует Шарана Footboom.com со ссылкой на ТК Футбол 1/2.

«Вольфсбург — самый сильный клуб в нашей группе. Особенно поражает подбор игроков. Тяжело было играть на равных. Но мы делали все, что могли. Может кому-то не нравится такой футбол, который мы показывали в конце второго тайма — били вперед, играли более агрессивно. Но Безбородько было тяжело бороться с высокими защитниками в отсутствии Ситало. У них три центральных защитника минимум по 1.90 сантиметров ростом».

Арсенал определился с заменой Эмери

«Пенальти в наши ворота? Как говорят в Украине: на усмотрение судьи. Считаю, что немного симпатии арбитра были на стороне немецкой команды. Мы не создали много моментов, как с Сент-Этьеном или Гентом, но напряжение было до последних минут. Приятно, что наша команда смогла противостоять таким серьезным клубам, как Гент, Сент-Этьен, Вольфсбург».

После поражения от немецкой команды Александрия потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. В активе команды Шарана 3 очка за тур до конца группового этапа.

В заключительной для себя еврокубковой игре нынешнего сезона Александрия 12 декабря сыграет на выезде против Гента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, Футбол, ФК Александрия, Владимир Шаран, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
02 Мальме 4:3 Динамо: события матча (Видео)
03 Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
04 Слова Михайличенко после поражения от Мальме
05 Астана повергла Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь