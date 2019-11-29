Шаран: Президент даст премиальные ребятам

Новости спорта:Владимир Шаран прокомментировал поражение от Вольфсбурга (0:1) в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поражение от Вольфсбурга (0:1) в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. По словам наставника, президент клуба Сергей Кузьменко от этой игры получил наибольшие эмоции в своей жизни.

«Я доволен, что парни отдавали все силы на поле, чтобы сравнять счет. Президент даст премиальные ребятам и сказал, что испытал самые большие эмоции в своей жизни. Респект! Мало президентов озвучивают сумму премиальных за поражение. Но мы не за деньги играем футбол», — цитирует Шарана Footboom.com со ссылкой на ТК Футбол 1/2.

«Вольфсбург — самый сильный клуб в нашей группе. Особенно поражает подбор игроков. Тяжело было играть на равных. Но мы делали все, что могли. Может кому-то не нравится такой футбол, который мы показывали в конце второго тайма — били вперед, играли более агрессивно. Но Безбородько было тяжело бороться с высокими защитниками в отсутствии Ситало. У них три центральных защитника минимум по 1.90 сантиметров ростом».

«Пенальти в наши ворота? Как говорят в Украине: на усмотрение судьи. Считаю, что немного симпатии арбитра были на стороне немецкой команды. Мы не создали много моментов, как с Сент-Этьеном или Гентом, но напряжение было до последних минут. Приятно, что наша команда смогла противостоять таким серьезным клубам, как Гент, Сент-Этьен, Вольфсбург».

После поражения от немецкой команды Александрия потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. В активе команды Шарана 3 очка за тур до конца группового этапа.

В заключительной для себя еврокубковой игре нынешнего сезона Александрия 12 декабря сыграет на выезде против Гента.