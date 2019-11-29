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"Злой гений" Динамо Розенберг: Это трудно описать словами

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"Злой гений" Динамо Розенберг: Это трудно описать словами
10:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Шведский нападающий «Мальмё» Маркус Розенберг красиво провел последний домашний матч.

37-летний шведский нападающий Мальме Маркус Розенберг провел последний матч за команду при родных болельщиках. 

Наверное, лучшего прощального матча и не придумаешь. Футболист забил дважды, второй гол на 96-й минуте при счете 3:3.

К тому же, болельщики устроили прекрасный перформанс, а Розенберг вывел на поле мальчика, больного раком, который мечтал поговорить с кумиром.

Швед похвалил Динамо, которое, по его словам, провело невероятно хорошую игру.

"Повезло, нам удалось забить ранний гол. Соперник был очень быстрым, они активно действовали через левый фланг. Мы не смогли их сдержать вообще в течение первой половины, но во втором тайме мы закрыли оппонентов получше. Это был чертовски открытый матч. Были две команды, которые играли невероятно хорошо с мячом и, возможно, немного хуже без мяча.

Прощание с болельщиками? Это было эмоционально. Было трудно выйти на поле, когда я все это увидел. Очень эмоционально, но как только началась игра, я полностью на ней сфокусировался. Любовь, которую я получаю от болельщиков, я возвращаю. Это трудно описать словами", – цитирует Розенберга Sydsvenskan.

Слова Михайличенко после поражения от Мальме

Напомним, Динамо на выезде в Швеции уступило Мальме со счетом 4:3, пропустив на 96-й минуте матча. При этом, киевляне играли в меньшинстве из-за удаления капитана Сидорчука.

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ФК Динамо (Киев), УЕФА, Лига Европы, ФК Мальме, Маркус Розенберг.
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