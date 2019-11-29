Вулверхэмптону покорилось уникальное достижение в Лиге Европы

Новости спорта:Английский клуб досрочно вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

В рамках 5-го тура Лиги Европы Вулверхэмптон на выезде сыграл вничью с Брагой со счетом 3:3 и гарантировал себе место в плей-офф турнира.

Команда Нуну Гомеша смогла впервые за 47 лет квалифицироваться в заключительную стадию еврокубка. В последний раз они играли в плей-офф еще в сезоне 1971/72, когда турнир носил название "Кубок УЕФА". Тогда команда дошла до финала турнира, где проиграла лондонскому Тоттенхэму.

Интересно, что это также первый еврокубковый сезон для "волков" с сезона-1980/81. Тогда они в первом же раунде Кубка УЕФА проиграли ПСВ Эйндеховену.

В шестом туре Вулверхэмптон сыграет с Бешикташем, а Брага поедет в гости к Словану.