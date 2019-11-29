Клоппа и Гвардиолу включили в Зал славы тренеров Англии

Новости спорта:Клопп и Гвардиола пополнили Зал славы тренеров Англии.

Наставники футбольных клубов "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп вошли в Зал славы LMA (Ассоциации менеджеров Лиги) за свои достижения.

Торжественная церемония состоялась 28 ноября на специальном ужине LMA в Манчестере, сообщает Ua-football.com.

48-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола и 52-летний немец Юрген Клопп получили серебряные салатницы из рук главного тренера национальной сборной Англии, президента LMA Гарета Саутгейта и почетного члена Зала славы сэра Алекса Фергюсона.

В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа выиграла Лигу чемпионов, а подопечные Хосепа Гвардиолы сделали требл на локальной арене и стали первым коллективом в мужском профессиональном футболе, которому это удалось.