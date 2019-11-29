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Цыганков - о матче против Мальме: Получилось, как получилось

Цыганков - о матче против Мальме: Получилось, как получилось
10:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Виктор Цыганков высказался касательно поражения столичного клуба в игре с Мальме.

Украинский хавбек киевского Динамо Виктор Цыганков высказался касательно поражения столичного клуба в игре с Мальме (3:4) в рамках группового раунда Лиги Европы.

"Мы уже три матча подряд пропускаем в начале таймов. Мы допустили ошибки, а соперник этим воспользовался. Мне тяжело судить, игра складывается из 90 минут, но быстро пропущенные мячи в начале каждого из таймов, безусловно, сыграли свою роль.

Почему на второй тайм Динамо вышло расслабленным? Я не знаю, расслабленным или нет – со стороны, наверное, виднее. Я же видел, что команда играла до последнего. Даже когда мы остались вдесятером, верили в то, что сможем увезти очки. Но получилось, как получилось, будем надеяться, что болельщики придут на последнюю игру в Киеве и поддержат нас, мы победим и пройдем дальше.

Мальме - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Не хочу оценивать игру сразу после финального свистка. Разберем все позже и сделаем выводы. Были некоторые спорные моменты, в которых можно было и не давать предупреждения, но судейство обсуждать не буду, стану говорить лишь об игре нашей команды.

Почему не удалось сохранить ничейный счет? К пропущенному мячу на последних минутах привела череда ошибок. Возможно, следовало играть немного по-другому. У нас были моменты, чтобы забить и вырвать очки, но не получилось. Шла атака на атаку… Не знаю, что вам еще сказать. У нас есть еще одна игра, и мы все сделаем для того, чтобы пройти дальше", - цитирует футболиста клубный сайт Динамо.

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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