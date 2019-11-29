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Арсенал показал худшую серию за 27 лет: Эмери на выход?

Арсенал показал худшую серию за 27 лет: Эмери на выход?
11:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Английский клуб терпит череду неудач, которая перерастает в антирекорды.

В пятом туре Лиги Европы лондонский Арсенал уступил гостям из Германии - франкфуртскому Айнтрахту со счетом 1:2 и не смог победить в 7-м матче кряду.

Таким образом, канониры показали худшую серию с 1992 года. Но тогда лондонцы закончили чемпионат на четвертом месте.

Сейчас Арсенал идет на 8 месте с 18 очками, у лидера - Ливерпуля 37 очков.

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В СМИ уже не первый раз появляется информация о замене Унаи Эмери. Наиболее приближенным вариантов на пост нового тренера клуба является наставник Вулверхэмптона - Нуну Эшпириту Санту.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, АПЛ, ФК Айнтрахт.
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