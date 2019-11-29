Арсенал показал худшую серию за 27 лет: Эмери на выход?

Новости спорта:Английский клуб терпит череду неудач, которая перерастает в антирекорды.

В пятом туре Лиги Европы лондонский Арсенал уступил гостям из Германии - франкфуртскому Айнтрахту со счетом 1:2 и не смог победить в 7-м матче кряду.

Таким образом, канониры показали худшую серию с 1992 года. Но тогда лондонцы закончили чемпионат на четвертом месте.

Сейчас Арсенал идет на 8 месте с 18 очками, у лидера - Ливерпуля 37 очков.

Арсенал — Айнтрахт Франкфурт. Обзор матча

В СМИ уже не первый раз появляется информация о замене Унаи Эмери. Наиболее приближенным вариантов на пост нового тренера клуба является наставник Вулверхэмптона - Нуну Эшпириту Санту.