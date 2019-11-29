Боруссия намерена избавиться от лидера зимой

Новости спорта:Джейдон Санчо может покинуть немцев уже зимой, а руководство Шмелей не будет препятствовать уходу игрока.

Английский полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может покинуть немцев уже зимой, а руководство Шмелей не будет препятствовать уходу игрока, сообщает The Independent.

Санчо опоздал на ряд мероприятий Боруссии перед игрой Лиги чемпионов с Барселоной (1:3), после чего отношения игрока с руководством окончательно испортились.

В клубе недовольны дисциплиной молодого игрока, а также действиями агентов Санчо, которые заранее начали работать над уходом англичанина.

Сообщается, что в игроке заинтересован целый ряд известных клубов, среди которых Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ливерпуль и Реал.

Санчо перебрался в дортмундский клуб летом 2017 года из Манчестер Сити, его нынешний контракт со Шмелями рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне 19-летний вингер провел 18 матчей во всех турнирах за Боруссию, забив 6 голов и сделав 9 результативных передач. Боруссия находится на шестом месте турнирной таблицы Бундеслиги.