Ковалец - о матче с Вольфсбургом: Мы играли лучше

Новости спорта:Кирилл Ковалец поделился эмоциями после поражения команды в матче группового этапа Лиги Европы.

Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец поделился эмоциями после поражения команды в матче группового этапа Лиги Европы против Вольфсбурга (0:1). По его словам, Александрия имела больше шансов выиграть встречу.

«Прежде всего, хочу очень поблагодарить болельщиков. Такие приятные эмоции. Даже во время разминки шли мурашки по коже, а во время игры – что-то невероятное. Могли одержать лучший результат против Вольфсбурга. Игра удавалась, как и все домашние», — цитирует Ковальца Football24.ua.

«Основную часть матча мы выглядели даже лучше соперника. Если не считать пенальти, у Александрии было больше шансов победить. В раздевалке все очень расстроены, потому что поражение не по игре. Очень обидно. Но не унываем. Впереди важный матч против Десны».

«Травма? Пошел в подкат с Брумой, он ударил мне в голеностоп. А еще поскользнулся. Позиция центрфорварда? Нормальная позиция, надо приносить команде пользу там, где поставил тренер. Как будем настраиваться на Гент без турнирной мотивации? Как на любой другой матч. Это престиж нашей страны, нашего клуба, президента Александрии. Будем играть только на победу».

После поражения от немецкой команды Александрия потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. В активе команды Шарана 3 очка за тур до конца группового этапа.

В заключительной для себя еврокубковой игре нынешнего сезона Александрия 12 декабря сыграет на выезде против Гента.