Фанаты Мальме написали "Иуда" на доме Ибрагимовича в Стокгольме

Фанаты написали на дверях "Иуда", а также набросали возле них гнилой рыбы, сообщает Daily Mail.

Фото можно посмотреть на странице MailOnline Sport в "Твиттере".

Напомним, ранее поклонники "Мальмё" осквернили статую Златана у стадиона клуба, надев на неё сиденье для унитаза и обмотав голову мешком для мусора. Болельщики также подожгли скульптуру. После этого она была взята под охрану, а также обнесена забором.

Болельщики "Мальмё" таким образом выразили недовольство тем, что Ибрагимович стал совладельцем футбольного клуба из Стокгольма — "Хаммарбю".

