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Фанаты Мальме написали "Иуда" на доме Ибрагимовича в Стокгольме

Фанаты Мальме написали "Иуда" на доме Ибрагимовича в Стокгольме
16:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Фаны "Мальме" совершили акт вандализма в отношении дома шведского форварда Златана Ибрагимовича в Стокгольме.

Фанаты написали на дверях "Иуда", а также набросали возле них гнилой рыбы, сообщает Daily Mail.

Фото можно посмотреть на странице MailOnline Sport в "Твиттере".

Напомним, ранее поклонники "Мальмё" осквернили статую Златана у стадиона клуба, надев на неё сиденье для унитаза и обмотав голову мешком для мусора. Болельщики также подожгли скульптуру. После этого она была взята под охрану, а также обнесена забором.

Болельщики "Мальмё" таким образом выразили недовольство тем, что Ибрагимович стал совладельцем футбольного клуба из Стокгольма — "Хаммарбю".

Фанаты Мальме подожгли статую Ибрагимовича (Видео)

Златан является воспитанником "Мальмё". За основную команду небесно-голубых 38-летний нападающий выступал с 1999 по 2001 год.

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Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола, ФК Мальме.
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