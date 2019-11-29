Скачать
Пятница, 29.11.2019
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Александрия прощается с Лигой Европы
Александрия прощается с Лигой Европы
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
Мальме - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Мальме - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Арсенал уволил Эмери с поста наставника команды

Арсенал уволил Эмери с поста наставника команды
12:37 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Унаи Эмери ушел с поста главного тренера лондонского Арсенала.

Руководство Арсенала уволило испанского специалиста Унаи Эмери с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба "канониров".

Специалист покинул команду вместе со своим штабом. Отмечается, что исполняющим обязанности наставника стал ассистент Эмери Фредрик Юнгберг.

"Решение от отставке было принято в связи с тем, что результаты клуба не были на требуемом уровне. Мы попросили Фредерика Юнгберга временно взять контроль над первой командой. Мы уверены в том, что Фредди выведет нас из кризиса. Сейчас идет поиск нового главного тренера, и мы объявим, когда этот процесс будет завершен", - говорится в сообщении клуба.

Лига Европы: кто уже вышел из групп

Напомним, Эмери возглавил Арсенал перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера Арсена Венгера. Под его руководством клуб занял пятое место по итогам прошлого сезона АПЛ. Также испанец вывел команду в финал Лиги Европы, где "канониры" уступили Челси (1:4).

В настоящее время команда имеет семиматчевую серию без побед и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
02 Мальме 4:3 Динамо: события матча (Видео)
03 Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
04 Слова Михайличенко после поражения от Мальме
05 Астана повергла Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь