Арсенал уволил Эмери с поста наставника команды

Новости спорта:Унаи Эмери ушел с поста главного тренера лондонского Арсенала.

Руководство Арсенала уволило испанского специалиста Унаи Эмери с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба "канониров".

Специалист покинул команду вместе со своим штабом. Отмечается, что исполняющим обязанности наставника стал ассистент Эмери Фредрик Юнгберг.

"Решение от отставке было принято в связи с тем, что результаты клуба не были на требуемом уровне. Мы попросили Фредерика Юнгберга временно взять контроль над первой командой. Мы уверены в том, что Фредди выведет нас из кризиса. Сейчас идет поиск нового главного тренера, и мы объявим, когда этот процесс будет завершен", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, Эмери возглавил Арсенал перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера Арсена Венгера. Под его руководством клуб занял пятое место по итогам прошлого сезона АПЛ. Также испанец вывел команду в финал Лиги Европы, где "канониры" уступили Челси (1:4).

В настоящее время команда имеет семиматчевую серию без побед и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.